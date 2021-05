Mida esimese eluaasta 12 kuult oodata?

Teeme ülevaate, millal ta midagi tegema ilmselt hakkab ja jagame soovitusi, kuidas tema arengut toetada. Ei tasu muidugi unustada, et iga laps on veidi erinev ja kui sulle tundub, et "kõigil juba tulevad hambad, miks mitte meil?", siis pea meeles – lasteaaeda pole keegi hambutuna läinud. Igas asi omal ajal.



1. elukuu

Esimestel elunädalatel on su beebi kõige rahulikum pisike olevus. Ta ei oska teha muud kui sulle otsa vaadata ja valjult süüa nõuda. Nüüd on sul aega temaga tuttavaks saada ja endale selgeks teha