Kuidas ma oma lutisõltlast võõrutama hakkasin

Esimene lutti ei võtnud. Seda küll mitte minu põhimõttekindluse tõttu. Vastupidi, mina loobusin oma luti­vastasusest beebi teisel elunädalal ning proovisin läbi kõikvõimalikud lutid ja viisid neid pakkuda. Kuid üsas olnud laps oli mu sõnu tõsiselt võtnud ja saanud aru, et mingit lutti ei tule.

Täpselt sama­sugused olid kaks järgmist last. Mina proovisin ja pakkusin ja võimlesin, et lutt neile veidigi meeldida võiks, sest alternatiiv ise lutt olla polnud kaugemas perspektiivis meeldiv. Siiski jõudsin neljanda lapseni ilma, et mul olnuks kogemust lutibeebiga. Aga neljas... temast sai sõltlane, kellelt luti suust võtmine võrdus jõutreeninguga. Nii tugevas vaakumis hoidis pisipoeg oma suurt vara, mis saatis teda, olgem ausad, iga hetk.