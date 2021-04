Kodukool | Kolme lapse ema: võimalik, et kontaktõppel ei oleks 1. klassi lapse baas nii tugev olnud kui kodus

Hetkel tundub, et mõnes mõttes on see kõik isegi tore ja positiivne olnud. Lapsed on saanud omavahelist suhet tugevdada, samuti on mu enda suhe lastega lähedasem. Praeguse distantsõppe maratoni lõpusirgel olles on isegi veidi kahju, et varsti kool jälle lapse harimise üle võtab. On hea, et oleme saanud kodus uute teemadega süvitsi minna ning koheselt reageerida ja seletada, kui miski on olnud keerulisem.

Võimalik, et kontaktõppel ei oleks see baas nii tugev olnud. Samas teadvustan endale tugevalt, et mul on väga vedanud, et saan lapsele kodus toeks olla ja ilmselt kõigil need mõtted nii positiivsed ei ole. Momendil olen kuu aega käinud tööl kaks päeva nädalas ja teistel päevadel pool tunnikest kuni tund kodus töötanud. See on jätnud kenasti vaba aega lapse õppimise korraldamiseks ja teiste lastega tegelemiseks ka.

Enamasti näeb meie päev välja selline, et mees tõuseb kell 6:20, teeb hommikusöögi ja paneb ennast valmis tööleminekuks. Umbes 6:45 tõusen mina koos pisemate lastega ja vaatame veidi multikaid. Veidi enne seitset ajame koolilapse ülesse ning sööme kõik koos. Kell 7-7:10 vahemikus sõidab mees tööle. Pärast hommikusööki on aeg hommikuprotseduurideks. Kell 8:15 algab koolilapsel Zoomi-tund.

Enamasti jõuame enne seda veidi juba ennast õppimise lainele viia ja laps vaatab Zoomi-tunnis arutlusele tulevad asjad läbi. Tund kestab kella üheksani. Siis aitan suurematel lastel leida õueriided ning saadan nad õue mängima. Koristan veidi ning suundun pesamuna magama panema. Uni kestab umbes 11ni.

Seejärel suundun koos pisikesega süüa tegema ja kutsun tuppa ka suuremad lapsed. Koolilaps õpib köögis minu juures, kuni süüa teen, vajadusel aitan teda veidi. Õnneks on ta tubli ja suures osas saab iseseisvalt hakkama. Enamasti katsume õppida kahe päeva asjad korraga, et neil päevadel, kui pean tööl olema, oleks lihtsam.