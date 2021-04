Liina Kersna: on normaalne, et väike laps saab olla vahepeal lasteaias, kui kellelgi ei ole temaga aega päeval kodus tegeleda

Laupäevalehele LP antud pikas intervjuus tõdeb Kersna, et just kastega pered on selgelt ühes haavatavamas grupis praegu. "Näiteks mul on tuttav pere, kus on neli last – kolm õpivad kodus põhikooli distantsõppel, ema-isa teevad kodus kaugtööd, kõige väiksem käib lasteaias. Minu meelest on normaalne, et väike laps saab olla vahepeal lasteaias, kui kellelgi ei ole temaga aega päeval kodus tegeleda. See on täiesti aktsepteeritav!"