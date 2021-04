Sandri lugu: 11. sünnipäevaks sain alles elu esimese sünnipäevakoogi ja -kingituse, seni arvasin et minu eelnev elu ongi normaalsus

Sain endale Viljandi lähedal maal uue pere, kus olid ema, isa, kolm venda (kellest ühega hakkasin tuba jagama), kaks õde ning lisaks koer ja kaks kassi. See oli väga suur pere, kus bioloogilisi lapsi oli kolm, asendushooldusel aga aegade jooksul kaheksa last.

Õpetajad märkasid, et mu käitumine läks kehvaks, ma ei osalenud enam tundides või kui osalesin, siis karjusin seal. Mu riided olid mustad. Koolipsühholoog sai mu halvast olukorrast teada tänu mu sõbrale, kellele olin oma kodus toimuvat kirjeldanud ja kes otsustas kuuldut psühholoogiga jagada. Tol hetkel tundus, et sõber reetis mind, aga tagantjärgi saan aru, et ta käitus õigesti – otsis abi sealt, kust oskas. Psühholoog kutsus mind endaga vestlema ja sealt edasi hakkasid asjad liikuma.

Su ema oli sind õpetanud varjama. Mis sa arvad, kuidas teised täiskasvanud ikkagi aru said, et sa oled hädas? Kuidas tunda ära abivajavat last?

Ema hirmutas mind, sisendades mulle, et lastekaitsjad ja kasupered on kurjad, halvad inimesed, kelle eest peaks kõike varjama. Ta ei tahtnud, et ma lastekaitsetöötajatele tõde räägiksin. Varsti viis aga lastekaitse mu uuesti turvakodusse. Ühel tavalisel koopäeval palus muusikaõpetaja mul pärast tunde kooli jääda ja koju ma enam kunagi tagasi ei läinudki.

Elasin kuni kümnenda eluaastani Tallinnas oma bioloogilise emaga, olin tema ainus laps, isa mul ei olnud. Pidasin siis kõike, mis mu ümber kodus toimus, normaalseks, sest mul puudus võrdlusmoment. Arvasin, et pereelu ongi selline, kus tarbitakse suures koguses alkoholi ja kasutatakse vägivalda ning et tühi kõht käib asja juurde. Mul ei olnud isegi oma voodit, magasime emaga põrandal madratsi peal.

Kõigepealt oli mul uues peres nädalane prooviperiood. Mäletan, et esimesel õhtul tuli kass mu voodisse magama. Olin omale alati kassi tahtnud, aga turvakodus polnud see võimalik.

Esimestel päevadel tundsin võõristust, aga siis hakkasin harjuma ja oma uute õdede-vendadega mängima. Kartsin natuke, et juhtub see, mida ema oli mulle pähe pannud, et kasuvanemad on kurjad inimesed, kes peksavad ja piinavad. Aga oli vastupidi – nad olid väga soojad, rahulikud ja lahked. Igasugune hirm kadus.

Mida on see uues peres elatud aeg sulle andnud ja kuidas sind muutnud?

Kasuperes elades hakkasin aru saama, et mu eelnev elu ega mu ema käitumine polnud õiged. See, mida ma varem olin pidanud normaalseks, osutus ebanormaalseks. Näiteks kasuperes sain 11aastaseks saades oma elu esimese sünnipäevakoogi ja -kingituse! See läks mulle väga hinge, lausa pisarateni. Varem oli mu sünnipäeva peetud ainult ühe korra, aga see lõppes nii, et mu ema ärkas peojärgsel hommikul koos kolme mehega ja mina pidin veetma öö kapi otsas, sest mujal polnud ruumi. Too sünnipäev polnud mulle suunatud.

Palju on muutunud. Kui ma ei oleks saanud perre, oleks mu põhikooli haridus pooleli jäänud, sest mu hinded olid nii halvad. Ilmselt oleks minust ühel hetkel tänavapätt saanud. Aga siin sain tänu kasuemale ja vendadele jälle ree peale. Olen siin elades mõistnud, et lapsi ei pea karistama. Kõige paremini aitab rääkimine. Minu praegused vanemad – ema on 63 ja isa 67 – on üllatavalt rahulikud inimesed. Nad suudavad alati probleemide puhul rahulikuks jääda. Kõik asjad lahendame läbirääkimiste teel ja siiani on see töötanud.

Praegu käin gümnaasiumi 11. klassis. Mind huvitab programmeerimine, tahan seda Tartu Ülikoolis edasi õppida. Õpin iseseisvalt java programmeerimiskeelt, mulle pakub huvi androidi mobiiliäppide loomine. Olen oma koolis ka robootikaringi juhendaja 1.–5. klassi lastele. Praegu koroonaajal muidugi see ring ei toimu.

Milline on sinu sõnum täiskasvanutele, kes kaaluvad hoolduspereks hakkamise võimalust?