Beebiviiplemist kasutav ema: mu üheksakuune õppis minuga suhtlema ja rõõm sellest on kirjeldamatu

Sageli väljendavad nad end lehvitades, plaksutades, pead raputades – need lihtsad ja igapäevased žestid on suhtluskeeleks, nagu ka kõnekeel. Siit edasi jõuamegi beebiviiplemiseni.

Lasteaia direktorina töötav Kaia kuulis esimest korda beebiviiplemisest Tartu Mänguasjamuuseumi vestlusringis, kui ootas oma kolmandat last. See tundus talle kohe väga põnev ning kui Johanna sai pooleaastaseks, tegigi Kaia beebi­viiplemisega algust.

Peagi tegi beebi esimese viipe ka emale ja neid mõlemaid valdas kirjeldamatu rõõm. "Nägin, kui hea meel tal oli, et ma tedapäriselt mõistsin!”