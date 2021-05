Kodusünnitus õnnestus teisel katsel: kuigi äpp soovitas haiglasse minna, tundsin kergendust, et saan rahulikult kodus edasi olla

VAATA KA: Pere ja Kodu mainumbris | Väikse Kirke hoiatav lugu: eluohtlikud magnetmänguasjad võivad teha alla neelamisel soolestikust sõelapõhja

Doula Siiri Ennika räägib, kuidas kodusünnituste arv Eestis 2020. aastal hüppelise tõusu tegi ja Helen räägib detailselt, kuidas see käis.

Helen meenutab:

Kolm aastat tagasi poega oodates teadsin, et soovin sünnituse juurde kindlasti oma meest Mehist (33), kuid võimalusel ka sünnitoetajat. Tundsin, et sünnitus on minu kui naise jaoks nii vägev kogemus ja seda saab parimal moel toetada teine naine. Loomulikult tahtsin, et Mehis saaks sünnitusest osa, aga soovisin, et tema võiks seal olla meherollis ega peaks liialt sünnituse ürgse naiseliku protsessiga tegelema.

4. detsembri õhtul jalutasin rasedate võimlemisse ja teel sinna mõtlesin, et ilmselt jääb see viimaseks korraks. Kuigi sünnitustähtaeg oli 14. detsember, oli minus teadmine, et beebi sünnib detsembri alguses. Võimlemistunnis tundsin juba teistsugust olekut, kuid selgeid märke sünnitegevuse algusest ei olnud.

Õhtul läksin voodisse, aga und ei tulnud. Kergelt tuikas alakõhus, kuid ei midagi eriti valusat. Igaks juhuks saatsin öösel sünnitoetaja Maarikale sõnumi, et ta oleks vajadusel valmis. Ämmaemand Siirile ma veel ei helistanud, sest arvasin, et kohe-kohe sünnituseks ei lähe, aga