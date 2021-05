Teisel katsel õnnestus kodus sünnitada

Kolm aastat tagasi poega oodates teadsin, et soovin sünnituse juurde kindlasti oma meest Mehist (33), kuid võimalusel ka sünnitoetajat. Tundsin, et sünnitus on minu kui naise jaoks nii vägev kogemus ja seda saab parimal moel toetada teine naine. Loomulikult tahtsin, et Mehis saaks sünnitusest osa, aga soovisin, et tema võiks seal olla meherollis ega peaks liialt sünnituse ürgse naiseliku protsessiga tegelema. Meil oli suur rõõm, kui saime teada, et Rakveres tegutseb sünnitoetaja Maarika Mesipuu-Veebel.