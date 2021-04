Kodukaunistus, mis võinuks nõuda ohvri | Ema: verd oli nii palju, et ma kartsin juba kõige hullemat…

See-eest on naisel veel täna, jupp aega hiljemgi peas läbi mängimas mitmed erinevad stsenaariumid, mis oleks võinud juhtuda ja ta tänab siiani õnne, et nii ei läinud.

See, et suurem osa lastega juhtuvaid õnnetusi leiavad aset just kodus, ei ole ilmselt enam kellelegi uudis. Ent sellele ei oska paljud mõelda, et ohtlikud ei ole mitte ainult seina kinnitamata kummutid ja kapid või kodukeemia, vaid tegelikkuses võivad ohtu endas kujutada ka pealtnäha süütud iluasjad.

Margaret meenutab, kuidas ühel täiesti tavalisel päeval tabas teda ootamatult suur šokk, sest veidra heli peale lapse tuppa tormates polnud ta sugugi valmis tütrekese voodist vastu vaatavaks vaatepildiks. “Lina oli verine, voodi võrepulgad olid verised, ta käed...