Ninapidi nutiseadmes ka vaheajal? Personaaltreener Levo Kirn annab nõu, kuidas lapsed aktiivsena hoida nii õues kui kitsas korteris!

Personaaltreener Levo Kirn selgitab, et liikumisel on hulganisti positiivseid mõjusid. Liikumine aitab hoida füüsilist ja vaimsest tervist nii noorel kui vanal. Lisaks aitab hoida kehakaalu kontrolli all, mõjub positiivselt enesehinnangule, suurendab produktiivsust ja õnnetunnet.