FOTO | Naine sõidutas lapsi turvavarustusele vilistades - üks seikles tagaistmel, teine magas tagaaknal

Olukorra jäädvustanud tähelepanelik kodanik teavitas politseid ning kirjutas sotsiaalmeedias jagatud kaadri juurde: "Öeldakse, et elus tuleb kõike näha. Täna Pärnu maanteel Tallinna poole sõites nägin imestusega, et minu ees sõitev auto Toyota rikub suurelt ja ilma mingi südametunnistuseta liikluseeskirju. Nimelt, tagumise "armatuurlaua" peal magab 5-6-aastane tüdruk. Mõtlesin, et milline südametu inimeseloom seda autot juhib. Liikusin teisele rajale, et anda kuidagi märku aga antud "emmekesel" oli vasakus kõrvas veel ka telefon. Samal ajal liikus teine laps ilma turvarihmadeta tagaistmel ringi. Lisaks ületas autojuht ka kiirust."