Ema avastas poja narkosõltuvuse juhuslikult: arvasin, et tegu on teismeea, mitte kanepitarvitamise sümptomitega...

Mullu suvel muutus teismeline Raigo korraga kinniseks. Sageli oli tema suhtumises lausa vaenulikkust. “Ta vihastas kergesti, hakkas meile aina vastu, ei teinud seda, mida lubas, ja oli verbaalselt agressiivne,” meenutab ema Liis. “9. klassi alguses olid hinded pea kõik mitte­rahuldavad.”

“Kas ongi käes see kurikuulus keerulise teismelise mäss?” arutasid vanemad. Neil polnud aimugi, et teismelise kapriisid olid vaid jäämäe tipp, allpool lasuv oli märksa hullem ega osanud regulaarset kanepitarvitamist kahtlustada. Mingil hetkel tuli küll jutuks, et Raigo on seda korra proovinud, kuid sinnapaika see jäi. Kui palju poeg kanepit tegelikult kasutas, selgus hiljem.

Ühel sügisõhtul tuli telefonikõne ja keegi küsis Raigolt tagasi võlga