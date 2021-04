Rapsid sajal rindel ja tunded on kui Ameerika mäed? Õnnekoolitaja juhendab, kuidas viia end tagasi neutraalsesse nullpunkti

Viisid, kuidas end neutraalsesse nullpunkti tagasi viia

Dalí Getter Karat räägib, et hetkedel, kui ta tunneb, et tal tekib negatiivne emotsioon või üle võlli õnnelik emotsioon, laseb tal endal nendes tunnetes olla, aga jälgib, et ei jääks sinna kinni, vaid toob end nullpunkti tagasi. Kui sul on päeva jooksul palju erinevaid kohtumisi, pead olema erinevates rollides, palju suhtlema – ka siis on hea end tagasi neutraalsesse nullpunkti tõmmata.

Magamine on üks lihtsamaid viise, kuidas pendeldamisest välja saab, aga tihtipeale pole selleks aega ega kohta.

Lihtsam on võtta endale eesmärgiks 5-10 minutit, kus maha istuda või pikutada, panna silmad kinni ning viia end neutraalsesse nullpunkti. Dalí Getter Karat soovitab näiteks ette kujutada, et liigud horisontaalselt ja tood ennast nullpunkti. Kasuta seda tööriista sellistel hetkedel, kus sa tunned, et pendeldad, oled liiga tugevalt ühes või teises äärmuses.

“Kui kogu maailm on neutraalne ja meie olevus on ka armastav, helge, valge, puhas neutraalsus, siis kui tood ennast oma teadliku meelega neutraalsusesse, saad kontakti sellega, kes sa päriselt oled. Siis kukuvad ära kõik selle maailma välised tingimused, segajad, kõik mis panid meid pendeldama ja kütsid üles meie mõistust,” ütleb ta.

Dalí Getter Karat sõnab, et tihti me alustame uut tegevust eelmise tegevuse energiaga, näiteks pärast koosolekut või ebameeldivat vestlust jääb see emotsioon meisse ning lähme järgmise tegevuse juurde, näiteks koju pere juurde või järgmisele koosolekule. Neutraalne nullpunkt on see, mis lubab sul vahepeal kõik käest ära panna ja tagasi saada ühendus iseendaga, justkui restardina.

Harjuta end 3 korda päevas nullpunkti viima

Dalí Getter Karat soovitab end teadlikult 3 korda päevas neutraalsesse nullpunkti viia. Ei pea stimuleerima endast välja minemist, vaid seda tuleks teha siis, kui see hetk käes on.

“Võta 3 korda 5 minutit, pane endale näiteks telefoni meeldetuletus, et tood end nullpunkti,. Kui pole töö juures kuskile minna, istu kas või 5 minutit autos. Leia päevas kolm korda aega, et viieks minutiks tuua ennast neutraalsesse nullpunkti, teha teadlikult endale restart ja alustada uut tegevust,” soovitab ta.