Karmid mälestused lapsepõlvest kummitavad tänaseni: ja siis surus ema mu pead vee alla, karjudes "Uputan su, raisa, ära!"

“Olen 12aastane. Just on sündinud mu väikevend. Pärast kooli on ta alati minu kantseldada – teen talle piima soojaks, vahetan mähkmeid ja tegelen temaga. Beebi on just hakanud nutma ja olen ta sülle võtnud. Et olen näinud, kuidas teised lohutuseks beebit õrnalt tagumikule patsutavad, teen seda ka ise," meenutab Ilona üht mälupilti, mis tänini ununeda ei taha.