Olete nüüd neljaliikmeline pere. Kuidas läheb?



Väga hästi läheb! Teise lapsega on kõik nii palju lihtsam kui esimesega. Esimesel korral ei saanud ma üldse aru, kui kaua mõni raske periood kestab, iga probleem tundus suure ja lõputuna. Nüüd vaatan asju hoopis teistmoodi – kolm aastat Charliega on möödunud nii kiiresti, väsimuse ja magamatuse aeg selles oli kaduvväike. Lisaks olen ise nüüd vaimselt tugevam, et keeruliste aegadega toime tulla.