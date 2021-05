VAATA KA: Pere ja Kodu mainumbris | Väikse Kirke hoiatav lugu: eluohtlikud magnetmänguasjad võivad teha alla neelamisel soolestikust sõelapõhja

Kõrgmoodi armastav Ülly Enn (46) usub, et meil kõigil on elus üks pealisülesanne – saada iga päevaga natuke paremaks ja targemaks inimeseks. Nii proovib ta igasse lapse tujusse, vajadusse ja soovi empaatiliselt süveneda, et olla homme veel parem ema, kui ta oli eile.

Viis väga eriilmelist ema räägivad, millise emana end ise tajuvad ja poseerivad oma lasteg. Kas kõik lapsed on ema suust kukkunud või hoopis kännust kaugele?