Lapsed ei taha end väga liigutada? Treener Karina Polovnikova: ärge piirake oma lapsi ja lähtuge sellest, mis talle meeldib

Ta paneb vanematele südamele, et nad peaksid uute tingimuste põhjal panema lastele päevarežiimi paika. See tähendab, et jälgida, kuidas ja palju laps liigub. “Minu arvates on see lapse ja vanemate vaheline koostöö. Muidugi lapsed tahavad veeta rohkem aega telefonis, internetis, arvuti taga mängides. Muidugi on ka lapsi, kes armastavad rohkem õues jalutada, mängida ja veeta aega teistmoodi. Aga lapsevanem peaks lapsele eeskuju näitama,” rõhutab ta.

Lapsele liikumist õpetades peaks aga lähtuma eelkõige sellest, mida just sinu lapsele teha meeldib. “Laps on rohkem motiveeritud, kui vanem või treener jalutab temaga pisut, mängib või teeb harjutusi,” räägib Polovnikova ja lisab, et tähtis on ka see, et lapsega peab rääkima ja selgitama, miks ta peaks rohkem liikuma. “Vanemad ärge piirake oma lapsi! Lapsed on vahel osavamadki kui täiskasvanud!”