Hea (kana)ema otsinguil

Mõnikord tundub ebaõiglane, kui palju loorbereid lõikavad vanaemad – nad tunduvad nii kuldsete südametega oma juuksehõbeda ja leebe naeratusega! Ent ehk langeme silmapette ohvriks, arvates, et vanaemad on need õiged emad? Meie, lapselapsed, ju ei tea, mis tunne oli olla selle ema laps. Oleme nautinud lapselapseks oleku privileege vanaemaga, kes tunneb (õigustatult), et tema töö laste kasvatamisel on tehtud ning ees on vaid tšill ja häng koos lapse­lapsega. Ema arsenali kuuluvad nõudlikumad toonid las jäävad järgmise põlve vanemate tuumarelvaks.