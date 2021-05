VAATA KA: Pere ja Kodu mainumbris | Väikse Kirke hoiatav lugu: eluohtlikud magnetmänguasjad võivad teha alla neelamisel soolestikust sõelapõhja

Hilisteismelisena teadsin täpselt, milline ema minust saab. Teadsin, mis värvi on mu laste silmad, kui pikad nad on, mis nime kannavad ja kus elavad. Sedagi, milline on nende tubades tapeet ja kelleks nad tulevikus saavad.

Teadsin, kuidas nad hakkavad käituma külas ja kuidas toidulauas istuvad. Muidugi teadsin!

Aga mitte seda, mida tähendab olla ema, kui sinust on päriselt saanud ema.