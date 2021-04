10 nõuannet | Beebi kasvab, aga kilod ei kao? Varu kaal ja kannatust!

1. Kõige olulisem reegel: pärast lapse sündi ära lase kaalul mõõdu­tundetult edasi tõusta! Seega unusta mõte “küll ma kunagi tegelen kõigi kilodega korraga”. Kaalu end järjepidevalt ning kui märkad, et juurde on tulnud veel kilo või paar, katsu end kohe tervislikumale lainele viia.

2. Imetamise ajal dieeti pidada ei saa – rinnapiima kogus väheneb kohe! Küll aga saad tervislikumalt toituda ja võimelda. Eriti head on kõhulihaste harjutused. Piisab 15 minutist trennist päevas, et aasta pärast end ettenägelikkuse eest kiita.

3. Kui oled imetamise lõpetanud ja hakkad kaalu langetama, valmistu pikaajaliseks projektiks. Arvesta, et kolmest lisakilost saab hästi pingutades jagu kuu ajaga. Kui tarbetuid kilosid on kogunenud üle seitsme, võib kuluda pool aastat. Kui veelgi rohkem, on tegu vähemalt aastase ettevõtmisega.