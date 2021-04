Inimlikke tarkusi läbi muinasjuttude kodust lahkumata: muinasjutulaupäevakud nakatavad suuri ja väikseid!

Alates veebruarist jagab Halliste rahvamaja igal laupäeval oma Facebooki lehel üht soome-ugri muinasjuttu koos tegelusülesandega. Muinasjutu laupäevakud kestavad maikuu lõpuni. Need muinasjutud on ERR-i varamust välja korjanud Fenno-Ugria asutus ja varasemalt on need rahvusringhäälingu unejuttude sarjas kõlanud. „Enamik on neid varem kuulnud, aga seda, et tegu on just soome-ugri rahvaste muinasjutuga, teavad vähesed,“ räägib Leskova.