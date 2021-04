Jurist selgitab: kõik, mida vaja teada suhtlemiskorrast lapsega, kui kooselu on purunenud!

"Kui lapsed elavad ühe perekonnana koos ema ja isaga, ei mõelda reeglina üleliia sellele, kui palju emb-kumb vanem lapsega aega veedab – see kõik kulgeb loomulikku rada pidi. Kui aga perekond on purunenud ja vanemad on alaliselt lahku elama asunud, tuleb vanematel paika panna lapse tulevane elukorraldus. Kui vanemad on jõudnud kokkuleppele, kumma vanema juures laps alaliselt elama hakkab, tuleb vanematel lahendada ka küsimus, millise graafiku alusel hakkab laps kohtuma lahus elava vanemaga," ütleb Puurits & Partnerid jurist Hanna Kivirand ja räägib detailselt, kuidas see käib.