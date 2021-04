Iir Hermeliin: uue Lotte etenduse lava on suurim siselava, mille olen kunagi välja mõelnud

Ka helilooja Priit Pajusaar loob lavastuse jaoks umbes 1,5 tundi originaalmuusikat, laulusõnad kirjutab lustliku sõnaosavuse poolest armastatud lastekirjanik Leelo Tungal. Lõpuks on seegi tänases nirus majanduslikus olukorras eriline, et laval on dirigent ja orkester, mitte ettesalvestatud muusika.

Libreto autor Janno Põldma kirjutas Lotte lavaloo, mis ei ole kaleidoskoop või variatsioon juba multikatest, raamatutest või eelmistes lavastustes nähtud seiklustest, see on spetsiaalselt Saku Suurhalli kirjutatud originaaltekst. Meile tuttavad Leiutajateküla sõbrad satuvad seiklusse, kus nad lahendavad saladuse ning päästavad ühe elu. Selle käigus aga saab palju nalja ja muidugi palju segadust.

Iga lavastus on tegelikult eriline. Lähenen kunstnikuna igale lavastusele, nagu oleks see viimane või siis esimene, ületan alati valge paberi hirmu. Ja nii juba 25 aastat. Iga lavastus on kordumatu, nii ka Lotte uue seikluse puhul.

2012. aastal kutsus Vanemuine sama loomingulise meeskonna looma lavastust “Kosmonaut Lotte” ja 2015. aastal “Lotte Unenäomaailmas”. Tegemist on toetava ja üksteist usaldava meeskonnaga, kus meil on julgust ka kõige rumalamate või hoopis lennukamate ideedega teineteise ees välja tulla. Kõik mõtlevad hinnaalanduseta ärksaima lavastuse nimel.

2008. aastal loodud esimese Lotte lavastuse idee autoriks oli tollal Vanemuise teatrijuhi ning produtsendina töötanud Paavo Nõgene, kes soovis lavale tuua heas mõttes disneylikus-mastaabis kodumaise kogupere-muusikali. Tema kutsuski kokku nn. dream teami, kuhu ka minul oli au kuuluda. Tol hetkel oli see meile kõigile üks esimesi suuri muusikalavastusi. Äge oli tunda, kuidas kõik meeskonnaliikmed kihutasid kindlal käel sajaga, kõik mõtlesid suurelt ning põhimõttel, et vaid parimast parim lahendus on sobiv. Lavastus õnnestus ning on siiani – enam kui kümme aastat hiljem - Vanemuise mängukavas. Tänu Paavo kunagisele unistusele ongi Lotte menukad lavastused alguse saanud.

Kujundus on samuti eriline just oma mahult ja mõõtmetelt. Uue Lotte lava on suurim siselava, mida olen kunagi välja mõelnud – kokku hõlmab see lausa 850 ruutmeetrit. Saku Suurhall on hiiglaslik, nõnda ei saa ka lavastus olla väike. Lavaruum on niisiis võrreldes teatrilavaga tohutult suur ja tegevus toimub nii laval kui õhus. Suurele lavale mahub palju tegelasi - publiku ette jõuab ligi 70 vahvat tegelast!

Uue Lotte lavastuse teebki ainulaadseks selle tohutu maht just igas mõttes. Tundub, et tulemas on üle aegade suurim kodumaine originaallavastus, mida plaanitule vaadates julgeksin heas mõttes võrrelda Disney omadega.

Oled nii lavakujunduse kui ka kostüümide autor. Kuidas sinu tööprotsess toimub, millest ammutad inspiratsiooni ning kuidas valmivad lõplikud lahendused?

Mu esimene inspiratsiooniallikas on loomulikult Heiki Ernitsa loodud Leiutajateküla ja selle värvikad tegelased. Kõik kujunduse osad olen püüdnud välja mõelda ja joonistada nii, et need sobituksid orgaaniliselt Heiki loodud Lotte-maailma. Sulatan oma uued ja Heiki olemasolevad elemendid kokku üheks lavatervikuks nõnda, et säiliks lottelikkus. Teisisõnu tõlgin Heiki loodud joonisfilmimaailma stilistika teatrikeelde ja panen selle kolmemõõtmelises ruumis elama. Mõtted ja visandid olen testinud esimesena just Heiki peal ära, tema on olnud mu kõigi Lotte lavastuste esimene kriitik. Hea, põhjalik ja karm kriitik.

Tööle hakkasin selle lavastusega eelmise aasta oktoobris-novembris. Esmalt valmis lavamakett. Töötasime lavastaja Ain Mäeotsaga Lotte seikluse maketis läbi ja seejärel tutvustasin loodud maailma kogu loomingulisele tiimile. Seejärel olen täpsustanud kujundust vastavalt Janno lavateksti valmimisele. Nüüd on lavakujundus paberil ja kohe-kohe valmis Black Box Studio töökodadesse minema. Põhiline teostus toimub suvel, et sügiseseks prooviperioodiks valmis olla. Ka kostüümide kangad on tellitud ning rätsepad on valmis, et tööle hakata.