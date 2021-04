Maria blogi: mis kinkekaardid, kommid ja lilled? Äkki saadame õpetajad kohe parem Kanaaridele puhkama?!

Nimelt on teemaks parasjagu õpetajate kingitused ja selliseid tuliseid ja teravaid arutelusid, mida see on kaasa toonud, pole ma oma elus varem kogenud. Hetkel on igatahes tunne, et poole rühma vanemad on justkui mõistuse kaotanud.

Vajalik või siis tavakohane on teha õpetajatele lõpukingitusi. Okei, saaan aru. Eks iga lapsevanem tahab seda päeva teha enda perele ja eriti lapsele meeldejäävaks, aga aru ma ei saa sellest, mis vajadus on õpetajad üle kullata?

Nimelt on praegu arutelu, et äkki peaks tegema neile 100 € väärtuses kinkekaardid kingituseks ja sinna otsa veel mingeid raamatud ja lillekimbu ja komme ja ei tea mida veel.

Kui lüüa need kulud kokku, mis vaid rühmaõpetajage kinkidega kaasnevad, on suurusjärk 600 € kolme õpetaja peale hetkeplaanides. Aga ega sellega siis asi ei piirdu - lisaks tahetakse kingitusi teha ka veel muusika- ja liikumisõpetaje ning kuna üldse pole kindel, kas lõpupidu toimuda saab, siis mõeldakse, et äkki peaks üürima paarisaja euro eest mingi viisaka pinna ja teist samapalju toitlustuse alla panema. See on siis umbes 1000 € kulu rühma peale, kus on alla 20 lapse. Ja need on vaid esialgsed plaanid...

Mind ei paneks üldse imestama, kui ühel hetkel keegi avastab, et oleks vaja kohale kutsuda ka korralik fotograaf ja äkki veel ka videograaf ning ongi peo eelarve järsku 1500 €. Aga kui rühmas on 15 last, siis see ikka annab väga rahakotile tunda.

Mul endal on soov, et laps saaks lasteaia lõpetatud mais ja joone alla tõmmatud ning siis oleks terve suvi kodune. Kui ilmad lubavad, saaks mõne veekogu lähedusse äkki pikemaltki puhkama minna.

Kui aus olla, siis ma kogu aeg arvasin, et lasteaia lõpetamine pole mingi suur asi. Mõtlesin omaette, et lillekimp ja sümboolne kingitus õpetajatele ja kõik. Kodus siis perega omakeskis võib ju torti süüa ning soovi korral ka pidulikuma laua teha. Külalisi nagunii ei kutsuks, sest see ju vaid lasteaia lõpp ja lisaks pole masskogunemine üldse mõistlik plaan praegu ega ka ilmselt mõne kuu pärast.