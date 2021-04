LOTTE UUS SEIKLUS: Kõige suurejoonelisem Lotte-etendus jõuab novembris Saku suurhalli, kaasa löövad Gerli Padar, Mait Malmsten, Jan Uuspõld, Elina Netšajeva ja teised staarid

Lavastaja Ain Mäeotsa kinnitusel ei ole Eestis varem nii suure mastaabiga kogupereetendust lavale toodud. “Valmiva etenduse puhul on tegemist täiesti värske looga, mille tegevus toimub parimate näitlejate osavõtul suurejoonelisel laval maa ja taeva vahel ning minule lavastajana on see äärmiselt põnev väljakutse,” lisab ta. “Lotte maailm on hästi sõbralik, turvaline ja samas vahvalt kaasahaarav ning sellist vitamiinilaengut on meil kõigil just praegu väga vaja.”