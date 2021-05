Tippmodell Agne Vaher beebi sünni järel ka kiirelt supervormis: geenidel on mu figuuriga vähe pistmist, kaunis välimus on raske töö tulemus

Agne Vaher ning tema rallisõitjast kihlatu Rainer ­Aus on ema-isa ametit pidanud veidi üle poole aasta, kuid päristööst pole siiani kumbki loobunud. Agne jätkab modellikarjääriga ja samal ajal teeb osalise koormusega turundustööd. Juba kuu pärast sünnitust andis ta oma esimese moesõu. “Me proovime oma elu sedasi elada, et beebi on küll kõige keskmes, aga jätkame sealjuures ka omi asju. Oleme sättinud sedasi, et Tristan adapteerub ise meie eluga, mitte vastupidi.”

Nende rõõmsaid ja energiast pakatavaid nägusid vaadates jääb mulje, et neil õnnestub kõik justkui mängleva kergusega ja rasedus ega beebi midagi sassi ei löönudki. Ühest asjast aga tunnevad nad siiski puudust, tunnistavad noored kui ühest suust...