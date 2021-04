Kooliõde: tärkav loodus äratab kevadised allergiad

Aevastamine, vesine nohu, silmade sügelemine ning punetus, aga ka näo punetus või kihelev sügelustunne kurgus ja köha on tundemärgid, mida kooliõde oma praktikas kõige sagedasemini kohtab. “Veidi ootamatu allergiatunnus on kõrvade sügelus ning raskematel juhtudel võib esineda astmale iseloomulik vilistav hingamine,” lisab Rahendi. Kooliõe sõnul on haigusnähud tugevamad keskpäeval ning tuulise ja päikesepaistelise ilmaga, sest siis on õhus rohkem õietolmu.