Suhteterapeut: kuidas pärast petmist edasi minna ja kas see on üldse võimalik?

Petetut aitab Jõgeva sõnul kõige paremini see, kui ta saab oma emotsioone turvaliselt jagada inimesega, kes kuulab, mõistab ja pakub tuge. "Teraapias õpetame partnereid omavahel emotsioone turvaliselt jagama ja teist poolt empaatiliselt kuulama. Kui see õnnestub, saab toimuda tervenemine," sõnab, et petmisest ülesaanud paarid on edaspidi paremaski suhtes. "Uuringud kinnitavad, et paarid, kes on läbinud kõrval­suhtekriisi ja õppinud seeläbi täiesti uuel moel omavahel suhtlema, teadlikult suhet hoidma ja arendama, on edaspidi paremas ja lähedasemas suhtes. Kriisid tulevad meid õpetama, iseasi, kas oleme valmis õppima."