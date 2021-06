Ema: esimestel nädalatel oli vanemal lapsel väike segadus, et miks beebi ka tema tissist piima joob

“Imetamine on intiimsemaid ja sügavamaid sidemeid, mida oma lapsega luua saan. Minu jaoks on see lähedus, turva­tunne ja tohutu armastuse­energia vahetamine,” ­räägib tandem­imetav Anette.