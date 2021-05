Tandemimetav ema: uus rasedus tõi ehmatuse — imetamine, mida muidu armastan, oli mulle äkki vastumeelne

“Imetamine on intiimsemaid ja sügavamaid sidemeid, mida oma lapsega luua saan. Minu jaoks on see lähedus, turva­tunne ja tohutu armastuse­energia vahetamine,” ­räägib tandem­imetav Anette.