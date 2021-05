Kui oluline on isa roll pere igapäevaelus?

Blogija, vlogija, ajakirjanik ja nelja lapse ema Britt Ernewein (30) jagab oma arvamust meeste ja naiste rollidest peres: „Mulle tundub, et mida rohkem aeg edasi läheb, seda vähemaks jääb just peresiseselt teatud asjade meeste- või naistetöödeks lahterdamist. Naised panevad ilma mingi probleemita mööblit kokku ja mehed triigivad oma särke ise. Mõistagi on alati leidunud mehi, kes ei pane majapidamistööde tegemisele kätt külge, aga mulle jääb mulje, et mida rohkem aeg edasi, seda rohkem on see muutumas normaalsuseks, et naine ei pea kogu majapidamise koormat üksinda enda õlgadel kandma ja ka mees panustab nii lastekasvatusse kui ka kodu korrashoidu. Miskipärast on osa inimeste jaoks imetlusväärne näha isa oma lastega üksinda jalutamas, samas kui selline vaatepilt peaosas naisterahvaga on tavapärane. Mina aga mõtlen, et need on ju täpselt sama palju mõlema poole lapsed, seega miks peaks tekitama hämmastust asjaolu, et üks isa oma lastega tegeleb. See on ju normaalne!” Britt, kes kõigele lisaks on ette võtnud vana maja renoveerimise, kinnitab, et õnneks leidub aina rohkem selliseid isasid, kes vahetavad mähkmeid, on valmis beebiga öösel ärkama ega sure külmiku ette nälga.