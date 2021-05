Kas näokreem muudab sind vähem mehelikuks? Standardid muutuvad

Mis siis täpsemalt muutunud on? Esiteks see, kuidas me tajume iseennast ja oma keha. Teadlased on märkinud, et keha hakatakse üha enam pidama enesekontrolli ja enesedistsipliini indikaatoriks. Kui 40 aastat tagasi oli meheks olemise väljendus tema töö, siis nüüd on idee enesedistsipliinist ja kontrollist järele jõudnud. Sa kontrollid oma keha ja vastutad selle eest, kuidas sind tajutakse. See viib teise punkti ehk välimuseni ning paljud mehed on viidanud, et nad on alustanud nahahooldusrutiini, et olla edukamad töökohal, suhetes või elus tervikuna.

Nahahooldus on üks viis, kuidas me ise maalime endast pilti, mida teistele näidata soovime, ja mehed suhtuvad ilurutiinidesse üsnagi erinevalt. Nagu näitas Dove’i uuring**, pidas valdav osa vastajatest (87%) oluliseks igapäevast dušši ja deodorandi kasutamist ning raseerimist (85,2%). Samas näiteks vaid kolmandik mehi kasutab silmakreemi (21,8%), teeb maniküüri ja pediküüri (34,4%) ja kasutab näopuhastusvahendeid (29,5%). Pärast dušši kasutab kehakreemi vaid seitsmendik vastajatest (14,7%).

Korvpallur, telesaate „Naabrist parem 2020” võitja ning õpi- ja seiklushimuline ettevõtja Kristjan Keres (31) hoolib enda tervisest ja välimusest läbi teadliku toitumise ning regulaarsete treeningute. Kristjan kinnitab: „Ilu ja värskust toovad ellu seiklused, sõbrad ja loodus. Igapäevastest ilurutiinidest on elukaaslane õpetanud mulle harjumuse hommikul ja õhtul nägu kreemitada, milleta ei oskakski enam olla. Aastate eest ma ei mõistnud vajadust kreemide järele, kuid nüüd saan täitsa aru, kuidas need aitavad.” Ta lisab, et juba aastaid sööb ta ainult täistaimset (veganlikku) toitu, mis on ta ellu palju kergust toonud. „Lisaks käin regulaarselt jõusaalis, jooksen ja mängin korvpalli, et ka füüsiline keha värske ja tugev püsiks,” jagab Kristjan soovitusi.