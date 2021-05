Esimese sammu suhetes teeb mees – õige või vale? Ekspertarvamus

Saate „Naabrist parem 2019” võitja ja Vesipere blogija Kristel räägib: „See arusaam on minu silmis juba pisut iganenud, et mees peaks suhtes esimese sammu tegema. Elu on liiga lühike, et jääda ootama ja lootma, et keegi midagi teeb. Nii et kui keegi sulle meeldib, siis mine ja ütle seda. Meie suhtes tegi küll Hendrik esimese sammu, aga kui ma oleksin jäänud abieluettepanekut ootama, siis ma ilmselt ikka veel ootaks seda.”

See ei tee sinust vähem meest, kui sa ei astu alati esimest sammu. See lihtsalt näitab, et on keegi, kes on valmis sinu eest riskima ja oma emotsioone välja näitama ning seega pole vaja tunda end vähem mehisena. Kristel, kes koos abikaasa Hendrikuga kasvatab 1,8-aastat Villiamit, on veendunud, et tänapäeval ei ole see enam üldse haruldus, et naine haarab härjal sarvist ja võtab otsustamise enda kätte. „Mina ei ole vähemalt ise küll täheldanud, et keegi teeks selle peale suured silmad või ütleks „Oi-oi, kuidas nüüd nii siis”, kui naine on aktiivsem pool!” teab Kristel rääkida.

Teadlaste hinnangul pole kumbki sugupool kurameerimis- ja kohtinguprotsessis liider, vaid huvi ilmutamises ja otsuste tegemises on mõlemad võrdselt kaasatud. Üha populaarsemaks on muutunud ühiste õhtusöökide, kinopiletite ja muude ürituste maksumuse jagamine. Vastutus on jagunenud ja nüüd on mõlemal võrdne roll. Aina rohkem paare otsustavad abielluda ilma põlvitava mehe ja suure kiviga sõrmuseta. Samuti on kooselus hääbumas mehe märgistamine pere rahakotina, kuna naistel on suurem materiaalne iseseisvus.

Uuringu* tulemused Balti riikides näitavad, et ligi pooled mehed on veendunud, et rohkem raha teenimine ei muuda neid paremateks meesteks. Küll aga arvas 49,1% vastanutest, et jõukus aitab neil liikuda paljudes asjades paremuse poole.