Ka mehed võivad olla rasedad. Mida tähendab mehele isaks saamine?

Sel hetkel, kui mees saab teada, et temast saab isa, muutub kogu elu dünaamika ja avaneb uus maailm! Siin on rasketeks hetkedeks mõned näpunäited.

• Pole ühtset vastust, milline lapsevanem olla. Leia see, mis sobib sulle ja sinu beebile.

• Ära suru oma emotsioone alla – kui olukord muutub pingeliseks, siis lase need välja.

• Suhtle oma partneriga nii palju kui võimalik, et kumbki ei tunneks end üksikuna.

• Kui sul on beebiga raskusi, siis ära unusta – see on lihtsalt üks tema arengufaas.

• Vastsündinud magavad palju, kuid on erksa unega. Kui nad äkki ärkavad ja süüa ei taha, siis proovi taustamüra ehk white noise ’i, kuna see võib aidata lapsel uuesti uinuda.

Vastus küsimusele „Kuidas olla hea isa?” on „Kuula ja ole avatud õppimisele”. Kui rasedust planeeritakse, siis ei pruugi see alati õnnestuda, seega on täiesti normaalne kasutada kunstlikku viljastamist ja seeläbi näidata, et hoolid oma partnerist. Lihtne on tundeid varjata, raske aga olla piisavalt tugev, et neid välja näidata.

Tehtud uuringus* vastas küsimusele „Kas mehed peavad end laste eest hoolitsemisel sama pädevateks kui naised?” jaatavalt 74,9% vastanutest. Vaid 3,8% meestest arvas, et nad ei saa hakkama sama hästi kui naised ja 15,8% nentis, et võrdselt hästi hakkamasaavaid mehi pole just palju.

Saate „Naabrist parem 2019” võitja ja Vesipere blogija Hendrik Vesi räägib nende pere lapseootusest: „Tagasi vaadates ei oskagi öelda, et lapseuudist kuuldes oleks mõni suur hirm ligi tikkunud või eriti suured tunded kohe tekkinud, sest ega kohe ei adu, kui käega katsuda ei saa. Ilmselt esimest korda jõudiski see uudis kohale alles siis, kui ultrahelis beebi esimesi liigutusi nägime ja Villu juba inimese moodi paistis olevat. Kuna meestel ei ole võimalust tunda enda sees kedagi liigutamas, on täiesti arusaadav, et naistele jõuab see kõik palju kiiremini kohale.“