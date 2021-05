Beebi suvenumbris: avameelselt emaduse suurtest rõõmudest ja valusatest ning väga valusatest katsumustest

Praegusel kummalisel ajal sünnitada on justkui kangelastegu. Tõenäoliselt pidid pärast oma nööbikese kättesaamist ööpäeva või paar päris ise hakkama saama. Nii oma väsinud füüsise kui ka tunnete virvarriga. Oled supernaine!

Supernaine on ka Britt, kes kirjutas ääretu avameelsusega, mida neli rasedust ja sünnitust on ta kehaga teinud ning kuidas ta seal­juures oma uute emotsioonidega harjub. Ometi teab ta, et lapsed on tulnud ta elu paremaks tegema, ja kui ta endale liiga kõrgeid ootuseid ei sea, saab ka oma vastakate tunnetega hakkama. Sama õpetab sünnitusjärgse depressiooni valusalt läbi teinud Eliana. “Su beebile on vaja ema, mitte ilusat bodi.”

Suvi on ukse ees ja loodan, et see aitab meil kõigil elu veidi roosamate prillidega näha. Pikk, pime ja raske talv on läbi, sul on uhiuus ideaalne inimene kätel. Loodus tärkab ja hea energia voolab vaikselt veenidesse. Roosad prillid vaheta beebil õues päris õigete päikse­prillide vastu, et oma silmatera suvekuuma eest kaitsta!

„Lava on mu hing ja kirg. See värin ja ärevus, mis mind enne moeetendust valdab, on lihtsalt super,“ õhkab modellist noor ema Agne elevusega ajakirja Beebi kaaneloos.

Käthrine on ametilt medõde ja teab hästi, et alati ei pruugi asjad minna nii, nagu loodetud. Ta uskus, et oli ka Karolinet oodates igasuguste stsenaariumitega arvestanud. Kui aga äsjasündinud potisinine ja hääletu beebi tema juurest ära viidi, mõistis naine, et selliseks katsumuseks ei ole võimalik valmistuda. Tema beebi sündis Apgari hindega 3.