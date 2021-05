Ämmaemand – naise nõustaja ning tugi mitte ainult rasedus- ja sünnitusteemadel!

Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku ämmaemandajana töötava Annika Hommik töötab ka Jürgensoni perearstikeskuses, kus ta on perearstidele partner naiste tervise teemadel. Tema vastuvõtule suunatakse patsiendid, kellel on n. ö naiste mure. „Aitan naisi terve elukaare jooksul. Minu juurde tulevad patsiendid väga erinevate teemadega - rasedusvastased vahendid, rasedus, günekoloogilised probleemid, menopaus jpm.“

Ämmaemand Annika jaoks on nende eriala nii mitmekülgne, et sel tööl kunagi igav ei hakka. Emadusnõuandla ämmaemandajana nõustab ta rasedaid terve lapseootuse vältel ning on ka sünnitusjärgselt naistele toeks. „Minu igapäevatöö on raseduse jälgimine ja naise toetamine lapseootuse ajal. Lisaks sellele olen naistele nõuandja teistel terviseteemadel: pakkudes noortele nõustamist, viies läbi emakakaelavähi sõeluuringuid, tegeledes rinna tervise teemadega ja imetamise nõustamisega. Olen püüdnud hoida teadlikult oma töö mitmekülgsena. Nii on võimalik hoida pädevust, head kohanemisvõimet ja vältida rutiini. Enamasti on mu töö seotud positiivsete emotsioonidega,“ leiab Annika ämmaemanda töös positiivseid külgi.

Eesti Perearstide Seltsi juhi ja Jürgensoni perearsti dr Le Vallikivi sõnul on nende koostöö ITK ämmaemandaga kestnud pea kaks aastat ning nad on selle koostöö eest ääretult tänulikud. „Kõige õnnelikumaks teeb see muidugi patsiendid - eriti rõõmsad on noored emad, kes võivad oma perearstikeskuses olla rasedusega jälgimisel, tulla vastsündinuga tervisekontrolli ja samal ajal käia ka ise sünnitusjärgselt ämmaemanda visiidil ning vajadusel pöörduda imetamisnõustamiseks ning järgneva perelisa planeerimiseks.“

Perearstikeskuse juures töötavalt ämmaemandalt saavad abi ka need naised, kes on eelnevalt olnud arvamusel, et naiseks olemine lõpeb menopausiga ära. Ämmaemand tegeleb naiste muredega neiudest kuni kõrges eas prouadeni välja.