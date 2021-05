25-aastane malilanna sai üheksikud - neli poissi ja viis tütart!

Malilanna Halima Cisse sünnitas teisipäeval Marokos, kuhu ta tervise ja raseduse paremaks jälgimiseks märtsis viidi, kaks last rohkem, kui ultraheliuuringute käigus arvati. "Ema ja lapsed tunnevad end kõik hästi," sõnas Mali terviseminister Fanta Siby ametlikus teadaandes. Kindlasti ei naase ema lastega Malisse veel mitu nädalat ning nad on Marokos arstide järelvalve all.