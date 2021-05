Kuidas saada kolm kuud tasuta õigusabikindlustuse kaitset?

ERGO õigusabikulude kindlustus aitab olukordades, kus sinu või su perega on käitutud ebaõiglaselt ja sellega kaasnevad rahalised kulutused või saamata jäänud hüvitised. Praegu on õigusabikulude kindlustuse tegemiseks väga õige aeg, sest kui teed kindlustuse maikuu jooksul, on esimesed. Tee kindlustusVaatame aga lähemalt, miks õigusabikindlustust võib vaja minna.