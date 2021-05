Maria lõpupeosegaduse keerises: milleks mingi eriline menüü? Milleks juhtkonnale lilled?

Seega tehti ettepanek teha pidu lasteaias ja õues. Eks see ju mõistlik ole, sest arvestades nakatumise määra, on õues võimalik inimesi paremini hajutada ning siis ei pea ka kõige kartlikumad muretsema, et nad nakatuda saaks.

Küll aga paneb pead vangutama see, et lapsega kaasas võib olla vaid üks lapsevanem. Õues on ju ruumi küll ja enam ning kõik saavad omaette perekonniti pundis seista. Pole ju veel pere nähtud, kus ühel lapsel oleks viis ema ja kuus isa. Mõlemat on ju vaid üks ning kui sinna üks õde ja vend sekka lisada, siis pole tegemist mingi suure hordiga. Seda enam, et lasteaias õues ruumi on, nagu juba ütlesin. Pinke ja toole küll poleks, aga selle 20-30 minutit suudab vast iga inimene püsti seista. Aktused ei kesta nagunii tunde, et selle pärast muretsema peaks.

Eraldi mure on pigem fotograafiga. Meie kaunis suures linnas pole kahjuks olemas ühtegi fotograafi, kes oleks spetsialiseerunud lasteaedades käimisele ja oleks seejuures heal tasemel. Nii palju kui ma neid läbi aegade näinud olen, kes mööda lasteaedu müttavad, siis on pigem tegemist alla keskmise kvaliteediga seltskonnaga, keda ei huvita muu kui sissetulek. Kõik pildid on sama stambiga tehtud läbi aastate. Samas kisa oli taevani, kui tehti ettepanek keegi professionaal kohale kutsuda.

Seega vist peaks uurima hoopis, kas oleks võimalik leida piisavalt kõrge jalg telefoni hoidma ja sinna juurde mingi Bluetooth seadeldis, millega saaks telefoni vastavalt käsklusele pildistama sundida. Seda siis sel eesmärgil, et ma saaks albumisse paar ilusat perepilti vähemalt.