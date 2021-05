Kas lapsi võib viia lasteaeda? Aga lasteaia robootikaringi?

Haridusministeeriumi abiga panime kokku lühida ülevaate, mis on lubatud ja kuidas.

Siinkohal on tuleb vahet teha soovitusel ja piirangul: lasteaedadele ei ole praegu valitsuse korraldusega piiranguid kehtestatud, tegemist on soovitustega selleks, et vähendada viiruse levikut.

Lapsi on soovitatav ilma vajaduseta lasteaeda mitte viia. See on veidi leebem, kui varasem soovitus lapsi ilma tungiva vajaduseta lasteaeda mitte viia, sest on mõistetav, et ka teiste sektorite elukorraldus muutub järk järgult tavapärasemaks ning on selge, et rohkem vanemaid peab hakkama käima ka füüsiliselt koha peal tööl.

Samuti on selge, et alati ei tähenda ka kodukontoris töötamine seda, et oleks võimalik laps terveks päevaks koju jätta. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, tuleb võimaldada lasteaias või -hoius käimine.

Juhul, kui lapsevanemal on võimalik ja ta jätab lapse viiruse leviku ennetamiseks koju, soovitab Haridus- ja teadusministeerium võimalusel loobuda lasteaia- või hoiu pidajal kohatasu rakendamisest või kohaldada sel perioodil väiksemat kohatasu.

Näiteks on sellest haaranud suvepealinn. Pärnu linnavalitsus pikendas mai lõpuni munitsipaallasteaedade maksuvabastusi. Lasteaia osalustasu ei tule maksta päevade eest, mil laps lasteaias ei käi. Kui laps käib kohal üksikutel päevadel, rakendatakse päevatasu, mille arvestamise aluseks on lasteaia kuu osalustasu, mis jagatud kuu tööpäevade arvuga.

Lasteaia tegevustest: