Just see tuntud „võluvits” aitab ära hoida tõsisemaid tervisekrahhe

Meie keha erinevad osad, nagu nahk ja seedetrakt, on koduks triljonitele erinevatele bakteritele, seentele ja viirustele, mis kõik kokku moodustavad mikrobioota. Seedetraktis on „häid” ja „halbu” baktereid ning mikrobioota tervise seisukohast on oluline nende omavaheline tasakaal. Kahjuks on inimesi kimbutavad haigused, kokkupuuted ravimitega ja mitmed elustiilist tulenevad harjumused põhjuseks, miks see tasakaal paigast kipub minema ning haigust tekitavate bakterite hulk võimust hakkab võtma.