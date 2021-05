Need levinud sümptomid võivad viidata sellele, et organism on tasakaalust väljas

Inimese keha on koduks triljonitele eri tüüpi mikroorganismidele, mis kokku moodustavad mikrobioota, mis täidab inimese heaolu tagamiseks mitmeid ülitähtsaid funktsioone. See on omanäoline ja üsna tundlik ökosüsteem, mille toimimise tähtsaim alustala on tasakaal.