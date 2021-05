Kas teadsid, et antibiootikumide kasutamisega võib kaasneda see ootamatu tagajärg?

Soolestiku mikrobioota on kogum erinevatest mikroorganismidest, peamiselt bakteritest, kes elavad soolestikus ja mõjutavad väga paljusid füsioloogilisi protsesse inimese kehas alates immuunsüsteemi reguleerimisest kuni seedimiseni välja. Antibiootikumid, mis on mõeldud kasutamiseks bakteriaalsete haiguste korral, surmavad haigust tekitavate halbade bakterite kõrval ka eluks vajalikke häid mikroorganisme. Seetõttu võib antibiootikumiravi naturaalse mikrobioota tasakaalust välja viia ja halbade bakterite osakaalu selles kasvatada.

Tasakaalust väljas mikrobioota soolestikus tähendab seda, et halvad mikroorganismid võistlevad headega toitainete pärast, hävitavad kasulikke baktereid ja toodavad toksiine, mis mõjutavad oluliselt seedimist. Üldiselt on antibiootikumiravist tingitud mikrobioota tasakaal häiritud lühikest aega, kuid mõnedel juhtudel võib sellest tulenevaid tagajärgi olla tunda ka veel 6 kuud pärast kasutamist.

Antibiootikumiravi sagedaseks kaaslaseks on kõhulahtisus

Üldiselt esineb antibiootikumidest tingitud kõhulahtisus ravimite võtmise ajal, kuid on olukordi, kus see võib ette tulla 2–8 nädalat pärast antibiootikumide kuuri lõppu.

Probiootikumid on olulised abilised kõhulahtisuse ennetamisel

Probiootikumil ja probiootikumil on vahe

Probiootikumide kuuri tehes peaks aga meeles pidama, et suuremat osa neist ei ole soovitatav antibiootikumidega samal ajal manustada. Enamasti tuleks vahet pidada 2 tundi või enamgi. Kahjuks kipume me ravimeid võtma hommikul ja õhtul kindlal ajal ning sageli läheb just seetõttu probiootikumide toime kaotsi.