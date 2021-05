Kvaliteetaeg lastega: müramistreener Illimar Pilt soovitab nelja mängu, mis on põnevad nii suurtele kui väikestele

Pilt sõnab, et lauamängudega tuleb vahel last natuke aidata, et tekiks esimene eduemotsioon. Siis tuleb ka püsivus.

Pilt meenutab, et oli ise lapsepõlves suur puslefänn. “Oma esimese tuhandese pusle panin kokku vast juba kümneselt. See on mõneti selline meditatiivne tegevus. Samas õpetab kohanema värvide maailmas ja märkama mustreid ka elus. Mida suurem pusle, seda süstemaatilisemalt sa pead sellele lähenema, et kiiremini tervikpilt kokku saada. Näiteks tuhandese pusle juures sorteerid kõigepealt ära erinevate detailide jupid. Näiteks ääre jupid ühte hunnikusse, sinise taevajupid teise, lillekesed aasal kolmandasse ja ebamäärased neljandasse. Sajasest pundist on juba kergem sarnasusi leida, kui tuhandesest sigrimigri hunnikust. Nii on elus ka vajalik enda ideed ja toimetamised kaardistada, sest muidu läheb kogu võhm selle segapudru analüüsimiseks. Mul on hea meel, et saan need oskused tütardele mänguliselt edasi anda,” soovitab ta teistelgi lastega puslesid kokku panna.