Treener ja ema Maris Kajari annab nõu, kuidas lihtsate tegemistegagi saab aktiivsem ja liikuvam olla!

Kajari sõnul paneb praegune aeg vanemad selles osas eriti karmilt proovile, kuna kogu elu toimub koduseinte vahel. Peab olema hea žonglöör, et lastel oleks õpitud, et nad liiguks ja kodust väljas käiks.

Sellele aitab kaasa enda eeskuju ja veendumus, et liikumine on vajalik, seda igapäevaselt ja regulaarselt. “Kui ise usud seda, mida lastelt nõuad ja käitud ka vastavalt, siis kõlad veenvalt ja lapsed tahavad kaasa tulla,” soovitab ta.

Emana on Kajari juurutanud juba kevadise isolatsiooni ajal harjumuse, et iga päev kell 15 minnakse õue. Jalutati ja otsiti aardeid ehk tehti geopeitust, mis on põnev igas eas lastele. Saab metsas liikuda, otsida ja tunda leidmisrõõmu. See õpetab ka lastele, et vahel on leidmine niisama põnev, ilma et midagi endale saaks.

“Õpetasin lastele, et igas päevas peab olema värske õhk ja liikumine samamoodi nagu seda on toit, uni, sõbrad jne. See ei olnud alati lihtne, aga kui olla järjepidev ja korrutada mõnda asja tuhat korda, siis jõuab kohale. Nii nagu maailm on muutunud mugavaks, oleme me ise ka mugavaks muutunud ja pärast kahte korda ütlemist tavaliselt loobume ja läheme ise õue, jättes lapsed tuppa. Me ei tohi loobuda,” paneb ta vanematele südamele.

Liikumisrõõm peaks olema igal lapsel

Kajari selgitab, et lastele ei tasu aga korrutada, et trenni peab tegema – Eesti lapsed ei tee vähe trenni. Nad liiguvad vähe ja selles on suur vahe. “Ja selle eest vastutavad vanemad. Mitte kellegi otsa kahjuks vaadata ei saa ja ei tohikski - ikka ainult peeglisse. Küsimuse, kas minu laps liigub piisavalt, saad esitada ainult iseendale vanemana,” ütleb Kajari.

Arusaadavalt on vanematel hetkel raske ning Kajari soovitab kindlat päevakava – mis kell on äratus, mis kellani õpitakse ja mis kell on õue minek. “Mina olen lasknud lastel valida, kas rattaga või jala, aga kojujäämist valikus ei ole,” ütleb ta.