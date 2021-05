Kauaoodatud beebi ootel Keit Pentus-Rosimannus: ma ei küsi enam kunagi üheltki paarilt "oi, aga millal teil siis lapsed tulevad?"

Pentus-Rosimannus tõdeb, et rasestumist oodates igalt poolt kõlanud soovitusest "hoidke stressitase madalal", sai ühel hetkel hoopis omaette stressiallikas. "Ja üks on kindel - ma ei küsi enam kunagi üheltki paarilt, kellel lapsi pole, et "oi, aga millal teil siis lapsed tulevad ega te liiga kauaks ootama pole jäänud?". See on nii isiklik ja õrn teema ja me keegi ei tea, millist isiklikku võitlust ja kui kaua need inimesed pidanud on," ütleb ta.