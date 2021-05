Kristel Kruustük rahanõu naistele: pidevalt ei pea olema uus outfit - mul on mõni paar teksaseid, viis Testlio pusa ja that’s it!

Teiseks soovitab Kristel oma väärtused üle vaadata. “Pidevalt ei pea olema uus outfit. Minul on mõni paar teksaseid, viis Testlio pusa ja that’s it! Võib-olla on sul sotsiaalmeediat jälgides tekkinud tunne, et ilus kott või pluus paneb inimest end paremini tundma, aga see ei ole ju nii...”

Kristel ise seisab teiste väärtuste eest. Ta on mõistnud, kui ränk mõju keskkonnale on ohtral rõiva- ja nipsasjade tootmisel, nii ei tee ta impulssoste ega kogu asju. “Tegelikult on vaja nii vähe, et elus hakkama saada. Me Markoga oleme selles osas väga teadlikud. Ma ostan uued teksapüksid alles siis, kui vanadel on tõesti auk sees. Toetame ka oma ostudega just neid ettevõtteid, kel on selge missioon hoida meie planeeti.”