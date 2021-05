Esimese klassi laps depressioonis? Saku gümnaasiumi koolipsühholoog avaldab, millised on tänapäeval algklassilaste põhilised mured

Suured lapsed, suured mured, väiksed lapsed, väiksed mured. Seda ütlust on kuulnud ilmselt paljud, ent tegelikult pole neil sõnadel suuremat tõepõhja all. Väikse inimese jaoks on tema mure just kõige suurem. Aga mis võib tänapäeval last kõige rohkem vaevata? On see koolikiusamine? Või hoopis sotsiaalmeedias toimuv küberkiusamine? Pereprobleemid?