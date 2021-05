Kätlin Rohilaid-Aljaste huvihariduse kärbetest: palun meie laste ja noorte nimel leida alternatiive ja jätta alles loodud süsteem

Me oleme tänaseks olnud COVID-19 kriisis üle aasta. Kõige enam on pandeemia tõttu kannatanud noored ja lapsed. Neilt on ära võetud normaalne lapsepõlv ja noorte inimeste tegevused. See on tohutu panus, mis nemad on pidanud andma vanemate põlvkondade tervise nimel. Nüüd soovime nendelt ära võtta ka huvitegevuse. Tundub kuidagi mitte lihtsalt vale, vaid ütlemata ettenägematu samm nii meie oleviku, tuleviku kui ka regionaalpoliitika seisukohast.

Laste ja noorte heaolu peab olema riigi esimeseks ja kõige tähtsamaks prioriteediks. Oluline osa laste heaolus ja hariduses on huvialad. Valitsuse otsus kärpida laste huvitegevust ja huviharidust on väga lühinägelik otsus ja pikas perspektiivis võib olla kahjulikum riigile, kui seitse miljonit eurot kokkuhoidu. Erinevad uuringud on näidanud, et huvialad ja hobid suudavad maandada stressi ja on sama tõhusad depressiooni ravis, kui erinev psühholoogiline abi.

Peame tagama kõikidele lastele ja noortele võrdsed võimalused, et neil oleks võimalik arendada ennast alal, mis pakub rõõmu ja on võib-olla tulevikus tema kutseks. Jah, kõigi all pean silmas ka üksikvanema, paljulapseliste, töötute ja äärealadel asuvate perekondade lapsi. Kõige valusamalt puudutab see lapsi ja perekondasid, kes elavad väljaspool Tallinnat. Eesti ääremaastumine on niigi ääretult kiire tempoga Regionaalpoliitiliselt vaadates on ääretult kahetsusväärne, et kärbitakse KOV-ide võimekust tagada lastele huvitegevus ja huviharidus.

Ääretult kahju on, et minnakse kõige nõrgemate kallale ajal, kui meie laste heaolu peaks ju olema justkui kõige tähtsam missioon.

Me teame statistikast lähtuvalt, et lapsi ja noori puudutab see viirus kergelt. Kuid vaatamata sellele, viiruse takistamiseks on nemad pidanud kõige enam loobuma oma normaalse lapse ja noore inimese elust ja tegemistest. Neil puuduvad lõõgastumise võimalused ja piiratud on sotsiaalset läbikäimist, mis tekitab üksindustunnet.