Friederun Reichenstetter

„Kuidas elab väike orav?”



Koolibri, 32 lk

Ühel päeval märkasime köögiaknast, et orav käib meie batuudi alt sammalt korjamas. Muudkui tuhnib batuudi all ja siis lippab, samblakera suus, mööda ploomipuud üles ja hüppab vupsti! kõrval kasvava kuuse sisse. Lapsed küsisid: mitu poega oraval sünnib? Kuhu ta pesa teeb? Milline ta pesa on? Mõned päevad hiljem vaataski raamatukoguriiulilt otsa õige teos. Juba samal õhtul sukeldusime raamatusse teadmisi otsima. Vahva jutustus oravate elust andis vastused kõikidele meie küsimustele.